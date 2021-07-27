عصر يتأهل لـ16 تنس الطاولة بأولمبياد طوكيو ويواجه بطل تايبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

نجح المصري عمر عصر، لاعب تنس الطاولة، في حسم تأهله إلى منافسات دور الـ16 في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وانطلقت الدورة في الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري، وتستمر حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل.

والتقى عمر بمنافسه السويدي ماتياس فالك في الدور الثالث لمنافسات فردي الرجال، وأنهى عصر الشوط الأول لصالحه بنتيجة 11-5، وخسر الشوط الثاني والثالث بنتيجة (6-11، 8-11)، وعاد من تأخره وحسم الشوط الرابع لصالحه بنتيجة 13-11.

وفي الشوط الخامس، تفوق اللاعب السويدي على عصر وفاز بنتيجة 11-4، ثم حسم عصر الشوط السادس لصالحه بنتيجة 11-6.

وفي الشوط السابع والفيصل، تفوق عصر على هالك بنتيجة 11-8 ليحسم تأهله إلى دور الـ16 بإجمالي نتيجة الأشواط 4-3.

وسيلتقي عصر بيوان تشيه تشوانج، لاعب تايبيه الصيني، في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الثلاثاء.