صفقات برشلونة | لابورتا يضع عينه على نجم باريس سان جيرمان

وجه رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، أنظاره نحو نادي باريس سان جيرمان من أجل تدعيم خط وسط الفريق الكتالوني، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وقام باريس سان جيرمان بخطف لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم خلال الميركاتو الصيفي 2021 ، والذي كان هدفًا رئيسيًا لتدعيم وسط ملعب برشلونة.

ويرغب رونالد كومان في التعاقد مع لاعب وسط جديد الصيف الحالي، في ظل عدم قناعته بقدرات لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش ورغبته في التخلص منه.

ويفكر نادي برشلونة في التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني آندير هيريرا مستغلًا رغبة باريس سان جيرمان، في التخلص منه بعد الصفقات الكبرى التي تعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، لن يفتح باب المفاوضات مع باريس سان جيرمان، بل سينتظر فسخ عقد أندير هيريرا مع عدم وصول أي عروض للتعاقد معه الصيف الحالي.

ويتواصل مسؤولو برشلونة في الوقت الحالي مع ممثلي أندير هيريرا من أجل إقناعه برفض كافة العروض من أجل إجبار باريس سان جيرمان على فسخ عقده والانتقال مجانًا إلى النادي الكتالوني.