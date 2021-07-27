صفقات ريال مدريد | انشيلوتي يحسم موقفه من ضم هداف ليفانتي

حسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، موقفه من التعاقد مع الجناح الإسباني الشاب جورجي دي فروتوس، لاعب ليفانتي، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ووضع فلورنتينو بيريز اللاعب صاحب الـ24 عامًا تحت الملاحظة على مدار الموسم الماضي بعد إعجابه بقدراته، إلا أن زين الدين زيدان رفض فكرة التعاقد معه في الصيف الماضي.

ومع عودة أنشيلوتي إلى قيادة الفريق، تم فتح احتمالية التعاقد معه في الميركاتو الصيفي 2021، مع وجود ترحيب لإدارة ليفانتي ببيعه إلى ريال مدريد مقابل 10 مليون يورو فقط.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن أنشيلوتي أبلغ بيريز أنه ليس في حاجة إلى التعاقد مع دي فروتوس على الأقل حتى الآن، في ظل الاعتماد على فاسكيز بمركز الجناح، واستمرار جاريث بيل لموسم جديد داخل أسوار سانتياجو بيرنابيو.

بيريز سيستمر في مراقبة اللاعب الموسم المقبل مع ليفانتي واضعًا إياه ضمن قائمة اهتماماته، وفي حال استمر على نفس المستوى المميز فقد يضمه بعد رحيل بيل في الميركاتو الصيفي 2022.