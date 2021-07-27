تفاصيل مفاوضات باوك اليوناني مع الهلال السعودي لشراء جوفينكو

اقترب نادي باوك اليوناني من التعاقد مع لاعب الهلال السعودي، الإيطالي سيباستيان جوفينكو، خلال الميركاتو الصيفي 2021، في ظل رغبة الزعيم ببيع اللاعب.

وترغب إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، في بيع صانع ألعاب يوفنتوس السابق، من أجل تفريغ خانة أجنبية للتعاقد مع لاعب أجنبي بدلًا منه، إذ يمتلك 7 لاعبين أجانب ويحتاج لبيع أحدهم.

ووصلت المفاوضات بين نادي ‎الهلال وباوك اليوناني إلى مرحلة مٌتقدمة لشراء عقد جوفينكو، بناء على طلب المدير الفني الحالي لباوك والسابق للهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، حسبما ورد بموقع on sports اليوناني.

وتعثرت المفاوضات بين الطرفين، بسبب طلب وكيل راتب 3 مليون يورو لمدة موسمين، بينما قدم باوك عرضًا بقيمة 2 مليون يورو لمدة موسمين، إلا أن هناك مفاوضات بينهما في الوقت الحالي لإتمام الصفقة.

ولعب المدرب رازفان لوسيسكو دورًا مهمًا في الصفقة، حيث يتمتع الروماني بعلاقة ممتازة مع اللاعب الإيطالي وكان هناك بالفعل اتصال هاتفي بينهما مؤخرًا، من أجل إتمام التعاقد وتقريب وجهات النظر.

وانتقل صاحب الـ34 عامًا إلى نادي الهلال في الميركاتو الشتوي 2019، وسجل مع الزعيم 16 هدفًا وقدم 19 تمريرة حاسمة في 83 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.