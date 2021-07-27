الكاف يُغرم الاهلي والترجي التونسي على خلفية نصف نهائي افريقيا

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف” تغريم النادي الاهلي 8 الآف دولار، على خلفية مباراة الاهلي مع الترجي التونسي، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وأوضح الكاف في بيانه، أن المسئولين عن مراقبة المباراة والتي جرت على ملعب رادس يوم 19 يونيو بنصف نهائي دوري الأبطال، أكدوا في تقريرهم أن جمهور الاهلي المتواجد بالملعب استخدم بعض الألعاب النارية في المدرجات.

‏كما أعلنت لجنة الانضباط بالكاف، معاقبة الترجى التونسى باللعب 4 مباريات بدون جمهور، على أن يتم تنفيذ العقوبة في مباراتين وإيقاف تنفيذ مباراتين بشرط ألا يكون الترجى مذنبًا بارتكاب مثل هذه الحوادث لمدة 24 شهرًا وغرامة مالية 60 ألف دولار دولار بسبب السلوك العدواني من المتفرجين.

وتسببت جماهير الترجي في تأجيل المباراة لمدة ساعة كاملة، بعد مغادرة لاعبو الفريقين وطاقم التحكيم أرضية الملعب بسبب تعرضهم للاختناق من إطلاق الشماريخ والألعاب النارية، وتدخل الأمن التونسي.

‏كما تقرر إيقاف لاعب أنيمبا النيجيري أوجستين أولادابو، عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة 12 شهر من تاريخ الإخطار بالإيقاف المؤقت يوم 4 يوليو 2021 وذلك لتعاطى المنشطات بمباراة بيراميدز بتاريخ 16 مايو 2021 بكأس الكونفيدرالية الأفريقية موسم 2020-2021.

الجدير بالذكر أنه يحق للنادي الاهلي الاستئناف على قرار لجنة الانضباط بالكاف بتغريمه 8 الآف دولار، وقد يتم تقليص العقوبة في حال إثبات الأحمر عدم استخدام الجماهير الشماريخ أثناء المباراة.