بعد رفضه التجديد.. موريبا يتعرض لهجومًا عنصريًا من جماهير برشلونة

أكد لاعب وسط نادي برشلونة، إيلايش موريبا، أن تعرض لبعض الإهانات العنصرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض الجماهير الكتالونية.

ونشر لاعب الوسط الإسباني الشاب موريبا مقطع فيديو يوضح من خلاله تلقيه هجومًا عنصريًا عنيفًا خلال الساعات الماضية عبر منصة “تيك توك” الخاصة بمقاطع الفيديو.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو الإسبانية” ، فإن موريبا ظهر أثناء تصفحه لهاتفه المحمول وعلى وجهه علامات الصدمة وعدم الرضا أثناء قراءته للتعليقات التي حصل عليها في إحدى منشوراته.

وتضمنت تعليقات بعض الجماهير هجومًا عنصريًا تجاه اللاعب ذو البشرة السمراء مع وضع صور تحمل وجه “القرد” في تعبيرات عنصرية واضحة ضد موريبا.

وطالب لاعب برشلونة في الفيديو الذي نشره على حسابه الشخصى بمنصة “تيك توك“، الجماهير بالتوقف عن هذه التصرفات العنصرية؛ تجاه أصحاب البشرة السمراء، مؤكدًا أن الجميع بشر، ولهم نفس الحقوق والواجبات.

ورفض موريبا ووكلاءه العرض المقدم من طرف برشلونة لتجديد عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2022.

يذكر أن اللاعب الإسباني الشاب كان متألقًا للغاية في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بالموسم الماضي تحت قيادة، رونالد كومان.