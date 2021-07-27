الاهلي ينتصر في قضيته مع النجم الساحلي بحرمانه من الميركاتو وإيقاف كوليبالي

أصبح نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي ممنوعًا رسميًا، من إتمام أي صفقة خلال الميركاتو الصيفي 2021، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، بسبب أزمته مع النادي الاهلي المصري بالتعاقد مع المهاجم الإيفواري سليمان كوليبالي.

وهرب المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي، من الاهلي في وقت سابق، رغم استمرار عقده مع القلعة الحمراء، إلا أنه اتهم النادي بالعنصرية، واتخذ مسئولو الأحمر كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقهم، إلا أن النجم الساحلي تعاقد معه ومجانا.

وألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” النجم الساحلي بدفع مبلغ مالي قيمته مليون و400 ألف دولار كغرامة مالية لصالح الاهلي، إثر التعاقد مع كوليبالي فضلًا عن غرامة التأخير والمقدرة بـ15 بالمائة اعتبارًا من أكتوبر 2019 دون احتساب أتعاب التقاضي.

وأعلن النادي الاهلي التقدم بشكوى جديدة إلى الفيفا، ضد نادي النجم الساحلي التونسي، بسبب مماطلة الأخير في سداد المستحقات المتأخرة الخاصة بالإيفواري سليماني كوليبالي.

ورفضت المحكمة الرياضية الدولية استئناف النجم الساحلي بخصوص ملف سليمان كوليبالي، كما أيدت الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لصالح الاهلي؛ ليصبح النادي التونسي ممنوع من إتمام أي تعاقد خلال الميركاتو الصيفي 2021، حسبما ورد بصحيفة الحرية التونسية.

وأوضحت الصحيفة أن النجم الساحلي بات محرومًا من خدمات مهاجمه الإيفواري الذي سيكون ممنوعًا من خوض المباريات، اعتبارًا من اليوم الاثنين ولمدة أقصاها ستة أشهر.