صفقات مانشستر يونايتد | كورونا يؤجل انتقال فاران إلي “مسرح الأحلام”

ظهر تطور جديد بشأن انتقال الدولي الفرنسي رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد، إلى “مسرح الأحلام” بنادي مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وينتهي عقد فاران صاحب الـ28 عامًا مع ريال مدريد في صيف 2022، كما رفض اللاعب الفرنسي كل عروض التجديد مع الميرنجي.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “فاران سيغادر إلى مانشستر هذا الأسبوع لإجراء الكشف الطبي”.

وأضاف: “تقديم فاران في مانشستر يونايتد سيتأجل إلى الأسبوع المقبل، بسبب قواعد الحجر الصحي في إنجلترا، والصفقة حسمت بنسبة 100%، وسيتم قريبًا الإعلان الرسمي عنها”.

ويعد مدافع ريال مدريد رافاييل فاران هو الهدف الأول لمدرب مانشستر يونايتد جونار سولشاير في الميركاتو الصيفي 2021، إذ يرغب في تأمين خط دفاعه أمام قوة هجوم أندية الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.

وزعمت تقارير عديدة أن قيمة انتقال فاران من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد تبلغ 50 مليون يورو.

والجدير بالذكر أن، ريال مدريد كان قد خسر أيضًا خدمات المدافع الإسباني سيرجيو راموس هذا الصيف الحالي، بعد انتقاله مجانًا إلى باريس سان جيرمان.