صفقات ريال مدريد | بيع فاران إلى مانشستر يونايتد يقُرب مبابي أكثر من البرنابيو

اقترب نادي ريال مدريد من بيع مدافعه الفرنسي رافاييل فاران إلى نادي مانشستر يونايتد خلال الأيام القليلة المقبلة، مقابل 50 مليون يورو، وذلك من أجل توفير الأموال للحصول على صفقة كيليان مبابي النارية.

وتوصل فاران إلى اتفاق مع مسؤولي مانشستر يونايتد حول البنود الشخصية في عقده، إذ وافق الطرفان على عقد لمدة 5 مواسم وراتب يصل إلى 12 مليون يورو سنويًا

وعلى الرغم من بيع رافاييل فاران ورحيل سيرجيو راموس في الميركاتو الصيفي 2021، فإن نادي ريال مدريد لا يبحث عن مدافع جديد لتعويض رحيل أي منهما.

واكتفى ريال مدريد بوصول المدافع النمساوي ديفيد ألابا مع وجود الثنائي إيدير ميليتاو وناتشو، دون التعاقد مع مدافع جديد في الميركاتو الصيفي 2021، حسبما ذكر صحيفة ماركا الإسبانية.

وينوي ريال مدريد استغلال رحيل الثنائي من أجل توفير ما يزيد عن 15 مليون يورو سنويًا كرواتب تساعد في التعاقد مع جناح نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي، والذي لن يحصل على راتب أقل من 20 مليون يورو.

إضافة إلى ذلك، فإن ريال مدريد سيضيف قيمة رحيل فاران إلى مانشستر يونايتد، للتفاوض مع باريس سان جيرمان من أجل ضم مبابي في الميركاتو الصيفي 2021.

وترى الصحيفة الإسبانية، أن رحيل فاران بمثابة خطوة أولى في مفاوضات ريال مدريد وباريس سان جيرمان، من أجل الحصول على مبابي، قبل انتهاء سوق الانتقالات الحالية، وذلك عن طريق توفير قيمة الصفقة وجزء كبير من راتبه المنتظر.