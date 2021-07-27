صفقات باريس سان جيرمان | الخليفي يضحي بثلاثة لاعبين لضم بوجبا في الميركاتو الصيفي 2021

يواصل باريس سان جيرمان تدعيم صفوفه بصفقات من العيار الثقيل خلال الميركاتو الصيفي 2021، إذ بدأ يضع أنظاره نحو التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، والذي يحيط الغموض حول مستقبله في الآونة الأخيرة.

واستطاع باريس سان جيرمان في الحصول على 4 صفقات من العيار الثقيل خلال الميركاتو الصيفي 2021، وهم؛ جورجينيو فينالدوم، جيانلويجي دوناروما وسيرجيو راموس بشكل مجاني، كما وقع مع الظهير المغربي المتألق أشرف حكيمي مقابل 68 مليون يورو.

ويطمح باريس سان جيرمان الآن لتدعيم خط الوسط بالتوقيع مع بوجبا الذي قدم أداء جيد للغاية في بطولة يورو 2020، لاسيما وأن عقده مع مانشستر يونايتد سينتهي عقب نهاية الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية، فإن رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، يخطط للحصول على خدمات لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، عن طريق التخلص من 3 لاعبين، بالإضافة إلى تخفيض فاتورة أجور اللاعبين.

وقرر الخليفي في التخلص من أندير هيريرا الذي لم يعد له مكان في وسط الميدان بوصول فينالدوم، الأمر الذي ينطبق على الحارسين أريولا وسيرجيو ريكو اللذان لن يتمكنا من الحصول على أي دقائق بوجود كيلور نافاس ودوناروما.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، في تقريرها أن الخليفي يستعد لتقديم عرض بقيمة 60 مليون يورو لإقناع مانشستر يونايتد بالتخلي عن بوجبا، ويعتقد رئيس باريس سان جيرمان، أنه عرضاً جيداً نظراً لاقتراب عقد اللاعب من الانتهاء، وعدم وجود أي نية واضحة لديه لتجديد العقد في الفترة الحالية.

وينتهي عقد الدولي الفرنسي مع الشياطين الحمر في يونيو المقبل، حيث أوضح اللاعب من قبل أنه لا يوجد محادثات بينه وبين إدارة النادي الإنجليزي من أجل تمديد العقد حتى وقتنا هذا.