صفقات الزمالك | سر تحول بن مالانجو إلى الشارقة الإمارتي

بات نادي الشارقة الإمارتي قريبًا من توقيع العقود رسميًا مع مهاجم نادي الرجاء المغربي الكونغولي بن مالانجو، خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعدما وصل اللاعب مطار دبي أمس لإتمام الصفقة بالاتفاق مع ناديه.

ودخل الزمالك في مفاوضات مع الرجاء المغربي للحصول على خدمات بن مالانجو، بناء على رغبة المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون لدعم الخط الهجومي، لكن الصفقة لم تتم.

ويأتي سبب نجاح المفاوضات بين مسئولي الرجاء الرياضي ونظرائهم من الشارقة الإماراتي، عكس الزمالك المصري، هو كيفية أداء قيمة الصفقة التي تبلغ قيمتها ثلاثة ملايير ونصف مليار سنتيم مغربي.

وفشل الزمالك فشل في الحصول على خدمات بن مالانجو، بسبب عدم توفيره السيولة المادية الكافية لإتمام الصفقة بـ”الكاش”، حيث كان ينوي دفع مبلغ الصفقة بالتقسيط وهو ما رفضته إدارة الرجاء جملة وتفصيلا، حسبما ورد بموقع le360 المغربي.

ووافق الشارقة الإماراتي على دفع مبلغ التعاقد مع الهداف الأجنبي التاريخي للرجاء، بـ”الكاش”، بعد مفاوضات ناجحة قام بها وكيل أعماله، الأمر الذي جعل الصفقة تنسف من جانب الزمالك الذي كان يرغب جديا في التعاقد مع بن مالانجو.

وتألق بن مالانجو مع الرجاء المغربي هذا الموسم وسجل 16 هدف في بطولة الدوري المغربي احتل بها المركز الثاني خلفًا لمهاجم الوداد أيوب الكعبي برصيد 18 هدف، كما ساهم في تتويج فريقه ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية على حساب شبيبة القبائل الجزائري.