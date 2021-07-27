الوداد المغربي يتفق مع الزمالك على شراء عقد أوناجم

اقترب نادي الوداد المغربي من شراء عقد لاعب فريق الزمالك والمُعار لوداد الأمة محمد أوناجم، خلال الميركاتو الصيفي 2021، وذلك بعدما ظهر بشكل جيد خلال الموسم الجاري.

وتعاقد الزمالك مع محمد أوناجم قادمًا من الوداد المغربي، في الميركاتو الصيفي 2019 لمدة 3 مواسم، ثم خرج في يناير الماضي إلى النادي الأحمر على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر تنتهي بنهاية الموسم الجاري، وذلك بسبب خروجه من حسابات المدير الفني جيمي باتشيكو وقتها.

وتوصلت إدارة نادي الوداد بقيادة سعيد الناصيري، إلى اتفاق مع لجنة الزمالك المؤقتة برئاسة حسين لبيب، لشراء عقد محمد أوناجم، وذلك بعد المستويات المميزة التي ظهر بها منذ عودته إلى القلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن تجمع جلسة بين رئيس نادي الوداد وأوناجم من أجل وضع الرتوش الأخيرة والإتفاق على تفاصيل العقد المنحة السنوية والأجر الشهري، حسبما ورد بموقع m.le360 المغربي.

وطالبت جماهير الوداد الرياضي، سعيد الناصيري بشراء عقد أوناجم من الزمالك، بعد أن قدم الأخير مستويات جيدة خلال المواجهات التي خاضها بقميص الفريق الأحمر.

واستطاع أوناجم تسجيل هدفين خلال 6 أشهر مع الوداد في بطولة الدوري الاحترافي والتي توج بها أبناء المدير الفني فوزي البنزرتي رسميًا قبل نهايتها، كما وصل إلى نصف نهائي كأس العرش وينتظر مواجهة المغرب التطواني.