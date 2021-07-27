طوكيو 2020.. عمر عصر يداوي أحزان المصريين بفوز مثير على بطل السويد في تنس الطاولة

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح لاعب منتخب مصر في تنس الطاولة، عمر عصر، في مداواة أحزان المصريين في اليوم الخامس من دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في طوكيو.

وحقق عمر عصر الفوز على منافسه السويدي ماتياس فالك، ليتأهل إلى دور الـ 16 من منافسات تنس الطاولة في أولمبياد طوكيو.

وواجه عصر منافسه السويدي في الدور الثالث لمنافسات فردي الرجال، وأنهى اللاعب المصري الشوط الأول لصالحه بنتيجة 11-5، وخسر الشوط الثاني والثالث بنتيجة (6-11، 8-11)، وعاد من تأخره وحسم الشوط الرابع لصالحه بنتيجة 13-11.

وفي الشوط الخامس، تفوق اللاعب السويدي على عصر وفاز بنتيجة 11-4، قبل أن يحسم عصر الشوط السادس لصالحه بنتيجة 11-6.

وفي الشوط السابع والفيصل، تفوق عصر على هالك بنتيجة 11-8 ليحسم تأهله إلى دور الـ16.

وكانت منافسات اليوم الخامس من دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" قد شهدت سلسلة من الهزائم للاعبين المصريين في أكثر من لعبة.

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وخسرت بسملة السلاموني سباق الترياثلون لتودع الأولمبياد، وخسارة الثنائي المصري سامي عبدالراضي ورضوى عبداللطيف منافسات الرماية "10 متر" مسدس هواء في تصفيات زوجي المختلط، بجانب الثنائي أسامة السعيد والزهراء شعبان منافسات الرماية (زوجي مختلط).

كما فشلت المصرية دينا مشرف في بلوغ الدور ثمن النهائي لمنافسات تنس الطاولة في دورة الألعاب الأولمبية، بعدما ودعت الدور الثالث.

وودع لاعب منتخب مصر للجودو محمد عبد العال منافسات الدور 32 بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وخسرت ضحى هاني أمام التركية نيسليهان يجيت في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لفردي السيدات بمنافسات الريشة الطائرة، بجانب خسارة يوسف طلبة أمام الكازخستاني دينيس جانكين في دور الـ64 من رياضة القوس والسهم لفردي الرجال.

كما خسرت خلود منسي لاعبة المنتخب المصري للشراع في منافسات قوارب الليزر.