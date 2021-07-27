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أولمبياد طوكيو تشهد 7 حالات إصابة جديدة بكورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو اليوم الثلاثاء تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بعدوى .

وبذلك وصل عدد المصابين بالعدوى بين المعنيين بالأولمبياد إلى 155 حالة، اعتبارا من أول تموز/يوليو الجاري.

وتضمنت حالات الإصابة الجديدة رياضيين اثنين، أحدهما لاعب تنس هولندي، حسب ما أوضحته اللجنة المنظمة.

وكان الثنائي الهولندي جان جوليان روجر وويسلي كولهوف قد انسحبا من منافسات التنس لزوجي الرجال بالأولمبياد أمس الاثنين، بعدما اصبح روجر سادس لاعب ببعثة هولندا يصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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