السعيد والزهراء يودعان منافسات الرماية بأولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

ودع الثنائي المصري أسامة السعيد والزهراء شعبان منافسات الرماية (زوجي مختلط) بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو.

وانطلقت أولمبياد "طوكيو 2020" في الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري، وتستمر حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل.

وشارك الثنائي السعيد والزهراء في منافسات 10 متر بندقية في الرماية، وسجلا 205 نقطة في الجولة الأولى، 206 نقطة في الجولة الثانية ومثلهم في الجولة الثالثة، ليصبح الإجمالي 617 نقطة احتلا بها المركز الـ28.

ويتأهل إلى التصفية الثانية أصحاب المراكز الثماني الأولى، وبالتالي ودع الثنائي المصري المنافسة.