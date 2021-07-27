الميركاتو الصيفي | أبها السعودي يتعاقد مع شقيق نجم مانشستر يونايتد

تعاقد نادي أبها السعودي مع اللاعب الصربي أوروش ماتيتش، شقيق نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي “نيمانيا ماتيتش“، قادمًا من صفوف كاراباج الأذربيجاني، في الميركاتو الصيفي 2021.

ولم يعلن نادي أبها على حسابه الرسمي بتويتر، عن مدة عقد ماتيتش أو التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة. مكتفيًا بنشر مقطع فيديو يحتوى على مشاهد للاعب داخل المستطيل الأخضر.

وكشفت العديد من التقارير السعودية، أن عقد اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، والذي يلعب في خط الوسط المحوري، سيمتد حتى عام 2023 مع نادي أبها.

وانضم أوروش ماتيتش إلى معسكر نادي أبها بمدينة الاسكندرية في مصر عقب توقيع العقود مباشرة، ودخل كبديل في المباراة الودية التي أقيمت مساء يوم الاثنين 26 يوليو، أمام فريق الاسماعيلي.

وبدأ لاعب الوسط مسيرته الاحترافية في 2009 مع النادي الذي مثله شقيقه الأكبر نيمانيا ماتيتش من 2007 لـ 2009 “كوشيتسه” السلوفاكي، وألتحق به من جديد في نادي بنفيكا البرتغالي فئة ب، في الميركاتو الصيفي 2013.

وبعد رحيل نيمانيا ماتيتش عن بنفيكا للعودة إلى تشلسي في 2014، غادر أوروش إلى الدوري الهولندي لينضم إلى فريق بريدا، الذي لعب معه موسمين، قبل أن ينضم إلى فريق شتورم غراتس النمساوي في 2016.

وشهد موسم 2017، انتقال أوروش ماتيتش إلى المحطة الأبرز في مسيرته “كوبنهاجن” الدنماركي، الذي أعاره إلى أوستريا فيينا النمساوي وأبويل نيقوسيا القبرصي، واستقر به الحال اخيرًا في أذربيجان لتمثيل فريق كاراباج في عام 2020.

وسبق للاعب خط الوسط تمثيل منتخب صربيا تحت 19 سنة، في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2009، وشارك معهم في 4 مباريات، بالإضافة إلى مشاركته في 3 مناسبات أخرى، ولم يمثل المنتخب الوطني الأول في أي لقاء رسمي أو ودي.

الجدير بالذكر، أن هذه الحالة الثانية في الدوري السعودي للمحترفين التي يحضر فيها شقيق نجم يلعب في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى، وكانت الأولى حضور خوانمي كاييخون شقيق نجم نابولي وريال مدريد سابقًا “خوزيه كاييخون” إلى نادي الاتفاق في موسم 2017.