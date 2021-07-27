على طريقة تايسون وسواريز.. ملاكم مغربي يعضّ منافسه في أولمبياد طوكيو

الشارقة - اميمة ياسر -

حدث غريب شهدته منافسات الملاكمة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، تمثل في قيام ملاكم مغربي بـ "عضّ" منافسه.

وحاول الملاكم المغربي يونس بعلة غض منافسه النيوزيلندي ديفيد نيكا في الجولة الأخيرة من النزال الذي أقيم اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 16 لفئة وزن أقل من 91 كيلوجراماً.

واكتفى حكم النزال بتحذير الملاكم المغربي، الذي خسر المواجهة (0-5)، وودع منافسات الملاكمة مبكرا.

وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان، ما حدث في النزال الشهير في عام 1997 بين الأمريكي إيفاندر هوليفيلد، بطل العالم المطلق للملاكمة سابقاً، ومواطنه الأسطورة مايك تايسون، حينها انتهت المواجهة بين الملاكمين بهزيمة تايسون، بسبب قضمه أذن منافسه.

كما أعادت الواقعة ايضاً ما حدث في مباراة أوروجواي أمام إيطاليا، في بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، عندما قام المهاجم لويس سواريز بعض المدافع جيورجيو كيليني، في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الأوروجوياني بهدف نظيف.

وصدر قرار ضد سواريز، الذي أفلت من العقاب خلال المباراة، بالإيقاف أربعة شهور وتسع مباريات دولية.