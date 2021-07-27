يوم مخيب للآمال.. هزائم متتالية للفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت منافسات اليوم الخامس من دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" سلسلة من الهزائم للاعبين المصريين في أكثر من لعبة.

سباق الترياثلون

خسرت المصرية بسملة السلاموني سباق الترياثلون "الثلاثي الحديث" للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية، حيث لم تنجح في إكمال السباق بعدما تم استبعادها بسبب تأخرها بفارق لفة كاملة في الدراجات.

وتتكون لعبة الثلاثي الحديث من ثلاث رياضات، وهم سباحة ودراجات وعدو (سباحة 1500 متر + دراجات 40 كيلو متر + جري 10 كيلو متر).

وقطعت بسملة سباحة الـ1500 متر في 20 دقيقة و41 ثانية لتحتل المركز الـ51، قبل أن تسير بالدراجة مسافة 25 كيلو متر في حوالي 40 دقيقة.

وودعت بسملة المنافسة بعد ساعة وخمس دقائق من السباحة والسير بالدراجة، لتحتل المرتبة الـ47 دون خوض فعاليات الجري مسافة الـ10 كيلو متر.

الرماية

ودع الثنائي المصري سامي عبدالراضي ورضوى عبداللطيف منافسات الرماية "10 متر" مسدس هواء في تصفيات زوجي المختلط.

واحتل الثنائي المصري المركز الـ18 من أصل 20 فريقا في منافسات زوجي المختلط.

وسجل الثنائي 563 من 600 ضربة، بواقع 282 ضربة لرضوى عبداللطيف و281 ضربة لسامي عبدالراضي.

كما ودع الثنائي المصري أسامة السعيد والزهراء شعبان منافسات الرماية (زوجي مختلط) في منافسات الرماية.

وشارك الثنائي السعيد والزهراء في منافسات 10 متر بندقية في الرماية، وسجلا 205 نقطة في الجولة الأولى، 206 نقطة في الجولة الثانية ومثلهم في الجولة الثالثة، ليصبح الإجمالي 617 نقطة احتلا بها المركز الـ28.

ويتأهل إلى التصفية الثانية أصحاب المراكز الثماني الأولى، وبالتالي ودع الثنائي المصري المنافسة.

تنس الطاولة

فشلت المصرية دينا مشرف في بلوغ الدور ثمن النهائي لمنافسات تنس الطاولة في دورة الألعاب الأولمبية، بعدما ودعت الدور الثالث.

وخسرت "مشرف" أمام الهولندية إرلاند بريت بنتيجة (3-4) في عدد الأشواط.

وتقدمت دينا مشرف بنتيجة 3-0 في الأشواط، إلا أن الهولندية قلبت الأمور لصالحها في النهاية.

وحسمت دينا مشرف الأشواط الثلاثة الأولى لصالحها بنتائج 11-9، 11-3، 11-7، ثم خسرت الأشواط الرابع والخامس والسادس والسابع بنتائج 6-11 و5-11 و8-11 و11-7.

الجودو

ودع لاعب منتخب مصر للجودو محمد عبد العال منافسات الدور 32 بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وخسر عبدالعال أمام الإيطالي كريستيان بارلاتي بالإيبون بنتيجة 11-0 ليودع المنافسات من دور الـ32.

وكان لاعب منتخب مصر قد فاز في الدور 64 على المجري أتيليا أونجفاري بعلامة الإيبون بعدما تلقي منافسه لـ 3 إنذارات بعد الوصول لنقطة الجولة الذهبية.

الريشة الطائرة

خسرت ضحى هاني أمام التركية نيسليهان يجيت في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لفردي السيدات بمنافسات الريشة الطائرة.

وفازت اللاعبة التركية بنتيجة (2-0) في الشوطين، حيث خسرت ضحى هاني 21-5 و21-5.

وبالتالي أنهت ضحى هاني المجموعة في المركز الثالث والأخير بالريشة الطائرة.

القوس والسهم

خسر المصري يوسف طلبة أمام الكازخستاني دينيس جانكين في دور الـ64 من رياضة القوس والسهم لفردي الرجال.

ولم ينجح طلبة في التأهل إلى مباراة دور الـ32 من المنافسات، حيث خسر أمام منافسه بنتيجة (6-4).

وتوقفت المباراة لمشاكل تقنية بسبب الأمطار، حيث قام الموقع الرسمي للأولمبياد بتعديل النتيجة بعدما كانت لصالح يوسف طلبة.

الشراع

خسرت خلود منسي لاعبة المنتخب المصري للشراع في منافسات قوارب الليزر.

وحققت خلود منسي المركز الـ43 قبل الأخير في سباق 6/3 للسيدات في زمن 50:27 ثانية، بفارق 5:16 دقيقة عن السويدية جوسيفين أولسون صاحبة المركز الأول.

وكانت خلود منسي قد ودعت منافسات الشراع بعدما حققت المركز 36 في سباق 1/6 ليزر.

كما اختتم علي بدوي منافسات قوارب الليزر بسباق 6/3 للرجال في المركز الـ34 قبل الأخير.

وحقق بدوي المركز الـ34 في زمن 51:44 ثانية، بفارق 5:02 دقيقة عن الروسي بافلوس كونتيديس صاحب المركز الأول.

وكان علي بدوي حقق المركز الـ32 من أصل 35 لاعبا بزمن 3:20 دقيقة.