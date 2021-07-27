طوكيو 2020.. المصري محمد عبدالعال يودع منافسات الجودو

الشارقة - اميمة ياسر -

ودع لاعب منتخب مصر للجودو محمد عبد العال منافسات الدور 32 بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وخسر عبدالعال أمام الإيطالي كريستيان بارلاتي بالإيبون بنتيجة 11-0 ليودع المنافسات من دور الـ32.

وكان لاعب منتخب مصر قد فاز في الدور 64 على المجري أتيليا أونجفاري بعلامة الإيبون بعدما تلقي منافسه لـ 3 إنذارات بعد الوصول لنقطة الجولة الذهبية.

يشار إلى أن مصر تشارك في أولمبياد طوكيو بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتستمر دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 حتى الثامن من أغسطس المقبل.