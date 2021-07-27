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خلود منسي وعلي بدوي ينهيان منافسات الشراع بالمركز قبل الأخير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

خسرت خلود منسي لاعبة المنتخب المصري للشراع في منافسات قوارب الليزر بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو حتى 8 أغسطس.

وحققت خلود منسي المركز الـ43 قبل الأخير في سباق 6/3 للسيدات في زمن 50:27 ثانية، بفارق 5:16 دقيقة عن السويدية جوسيفين أولسون صاحبة المركز الأول.

وكانت خلود منسي ودعت منافسات الشراع بعدما حققت المركز 36 في سباق 1/6 ليزر.

من جانبها، اختتم علي بدوي منافسات قوارب الليزر بسباق 6/3 للرجال في المركز الـ34 قبل الأخير.

وحقق بدوي المركز الـ34 في زمن 51:44 ثانية، بفارق 5:02 دقيقة عن الروسي بافلوس كونتيديس صاحب المركز الأول.

وكان علي بدوي حقق المركز الـ32 من أصل 35 لاعبا بزمن 3:20 دقيقة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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