بعد خطأ إعلان فوزه.. يوسف طلبة يودع دور الـ64 في القوس والسهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

خسر المصري يوسف طلبة أمام الكازخستاني دينيس جانكين في دور الـ64 من رياضة القوس والسهم لفردي الرجال.

وفشل يوسف طلبة في التأهل إلى مباراة دور الـ32 من المنافسات بعد الخسارة أمام منافسه الذي يكبره بـ11 عاما بنتيجة (6-4).

وتوقفت المباراة لمشاكل تقنية بسبب الأمطار، حيث قام الموقع الرسمي للأولمبياد بتعديل النتيجة بعدما كانت لصالح يوسف طلبة.

وكان يوسف طلبة احتل المركز رقم 56 من المرحلة الترتيبية من مسابقة القوس والسهم، ليواجه دينيس جانكين (31 عاما) صاحب المركز التاسع.

يُذكر أن يوسف (20 عاما) طلبة المرحلة الترتيبية من منافسات القوس والسهم في المركز الـ56 من أصل 64 لاعبا، بتحقيق 645 نقطة.