دينا مشرف تودع منافسات تنس الطاولة بسيناريو مثير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فرَّطت المصرية دينا مشرف في بلوغ الدور ثمن النهائي لمنافسات تنس الطاولة في بطولة دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد طوكيو" بعدما ودعت الدور الثالث.

وخسرت دينا مشرف أمام الهولندية إرلاند بريت بنتيجة (3-4) في عدد الأشواط.

وكانت صاحبة الـ27 عاما قريبة من أن تصبح أول متنافسة مصرية تتأهل إلى دور الـ16 في منافسات تنس الطاولة عبر تاريخ الأولمبياد بعد تقدمها 3-0 في الأشواط، لكن الهولندية قلبت الأمور لصالحها في النهاية.

وحسمت دينا مشرف الأشواط الثلاثة الأولى لصالحها بنتائج 11-9، 11-3، 11-7، ثم خسرت الأشواط الرابع والخامس والسادس والسابع بنتائج 6-11 و5-11 و8-11 و11-7.

يُذكر أن مشرف تأهلت إلى الدور الثالث بعد فوزها على البولندية ناتاليا باتريكا بنتيجة (4-2)، في الوقت الذي خسر فيه أحمد الصالح أمام اليوناني بانايوتيس جيونيس ليودع المنافسات من الدور الثاني.