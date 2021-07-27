"هنعمل لغبطيطا".. قفشة وكهربا ونجوم الأهلي يرقصون في حفل زفاف حمدي فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

وسط أجواء من البهجة والسعادة احتفل حمدي فتحي، لاعب المنتخب الوطني الأول والنادي الأهلي بحفل زفافه مساء أمس الإثنين بأحد فنادق القاهرة بالتجمع الخامس.

وشارك اللاعب احتفاله بالزفاف العديد من نجوم فريق الأهلي بالرقص خلال حفل الزفاف، وبين حضور الحفل بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، وكهربا وقفشة وعمرو السولية ورامي ربيعة والكثير من اللاعبين ومجلس إدارة النادي الأهلي.

وشارك بالرقص لاعبو الأهلي رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، مصطفى شوبير، محمد محمود، كهربا، قفشة، محمد شريف، على أنغام أغنية "هنعمل لغبطيطا"، خلال فرح حمدي فتحي المقام حالياً في أحد الفنادق بمنطقة التجمع الخامس.