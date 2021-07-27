تعرف على موعد مباراة وفاق سطيف وأولمبي الشلف في البطولة الجزائرية المحترفة والقنوات الناقلة، ضمن منافسات الجولة 34 (قبل الأخيرة) من المسابقة.

يحين موعد مباراة وفاق سطيف وأولمبي الشلف مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة وفاق سطيف وجمعية أولمبي الشلف في البطولة الجزائرية المحترفة على القناة الرياضية الجزائرية، كما ينقل لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.

يخوض وفاق سطيف لقائه قبل الأخير في الدوري الجزائري خارج دياره عندما يحل ضيفاً أمام جمعية أولمبي الشلف على ملعب محمد بومزراق وعينه على تحقيق الثلاث نقاط على أمل تعثر شباب بلوزداد المتصدر والذي يلعب خارج معلبه أمام الساورة بنفس التوقيت.

ويحتل وفاق سطيف المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 61 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر شباب بلوزداد مع أفضلية مباراة مؤجلة للأخير الذي أقترب من حسم لقب المسابقة.

وسيسعي نسور الهضاب الى تحقيق الانتصار من أجل الحفاظ على مركز الوصافة في المقام الأول وحجز بطاقة التأهل الى دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

كان وفاق سطيف قد فقد آماله في مواصلة الصراع على لقب الدوري الجزائري بعد خسارته في الجولة الماضية 1-2 أمام جمعية عين مليلة.

على الجانب الآخر يقبع جمعية أولمبي الشلف في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 37 نقطة، ويفصله على مراكز الهبوط نقطة واحدة لذلك سيسعي الى الخروج بنتيجة إيجابية على ملعبه أمام ضيفه سطيف.

يذكر ان لقاء الذهاب بين وفاق سطيف وجمعية أولمبي الشلف في البطولة الجزائرية قد انتهى بفوز أولاد الكحية والبيضاء بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب 8 مايو 1945، سجل اهداف المباراة أحمد قندوسي هدفين ومحمد الأمين عمورة.