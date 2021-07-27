موعد مباراة تشيلسي وبورنموث في تحضيرات موسم 2022/2021.. والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة تشيلسي وبورنموث بالإضافة إلى القنوات الناقلة، في تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2022/2021.

تُقام مباراة تشيلسي وبورنموث في تحضيرات موسم 2022/2021، على ملعب فيتاليتي بمدينة بورنموث، في إنجلترا، وبحضور الجماهير.

ويحين موعد مباراة تشيلسي وبورنموث، يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية.

ولم تعلن أي قناة إذاعة مباراة تشيلسي وبورنموث الودية، ومن المتوقع نقلها في بث مباشر على قناة البلوز الرسمية بموقع التسجيلات المرئية والبث الحي “يوتيوب”.

تحضيرات تشيلسي لموسم 2022/2021

خاض بطل أوروبا أولى مبارياته التجريبية يوم 17 يوليو، أمام نادي بيتربورو يونايتد خلف أبواب مغلقة، وفاز البلوز بنصف دستة أهداف مقابل هدف وحيد.

واستغل توماس توخيل عودة المعارون بالإضافة إلى لاعبو الفريق الأول الذين لم يشاركوا مع فرقهم في كوبا أمريكا ويورو 2020، إلى التدريبات الأسبوع الماضي، من أجل إقامة تلك المباراة الودية.

وسجل اهداف تشيلسي أمام بيتربورو يونايتد، تامي أبراهام وكريستيان بوليسيتش في الشوط الأول، وفي الشطر الثاني سجل النجم المغربي حكيم زياش هاتريك، وأرماندو بروجا هدف وحيد.

وسافر تشيلسي إلى عاصمة جمهورية أيرلندا “دبلن”، يوم 20 يوليو، وأقام معسكرًا تحضيريًا قصير، لمدة أسبوع، وعاد إلى لندن في الساعات القليلة الماضية استعدادًا لمواجهة بورنموث.

وتعتبر مباراة بورنموث واحدة من بين ثلاث مباريات ودية قوية سيلعبها البلوز، حيث يستعد لمواجهة الغريمين في لندن، آرسنال يوم 1 أغسطس المقبل، وتوتنهام يوم 4 من الشهر ذاته.

وسيعود أبناء المدرب الألماني توماس توخيل إلى المواجهات الرسمية، يوم الأربعاء 11 أغسطس، حيث لقاء كأس السوبر الأوروبي أمام الفائر ببطولة اليورباليج على حساب مانشستر يونايتد، “فياريال” الإسباني على ملعب ويندسور بارك في أيرلندا الشمالية.

وفي الأسبوع الذي يليه، سيبدأ تشيلسي رحلته في الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2021/2022، بمواجهة جاره “كريستال بالاس”، على ملعب ستامفورد بريدج، يوم السبت 14 أغسطس 2021.

تحضيرات بورنموث لموسم 2022/2021

ننتقل إلى الفريق الهابط مؤخرًا إلى الدوري الانجليزي الدرجة الأولى “بورنموث“، الذي يأمل في الاستفادة من تجربة تشيلسي قبل بدأ موسمه بشكلٍ رسمي يوم 31 يوليو الجاري.

وسيسعى المدرب الجديد سكوت باركر الذي رحل عن فولهام قبل أيام قليلة، إلى الوقوف على اختيارته للتشكيلة التي ستمكنه من قيادة بورنموث إلى المنافسة على العودة إلى البريميرليج من جديد.

وستبدأ حملة بورنموث في التشامبيونشيب يوم 6 أغسطس، مما يعني أن باركر لديه ما يزيد قليلاً عن أسبوعين لإعداد فريقه، ولكن عليه اولًا تجاوز عقبة فريق “ميلتون كينز دونز”، يوم السبت القادم في الدور التمهيدي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.