بسملة السلاموني تودع سباق الترياثلون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ودّعت المصرية بسملة السلاموني سباق الترياثلون للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل.

ولم تنجح بسملة السلاموني في إكمال سباق الترياثلون (الثلاثي الحديث) بعدما تم استبعادها بسبب تأخرها بفارق لفة كاملة في الدراجات.

وتتكون لعبة الثلاثي الحديث من ثلاث رياضات، وهم سباحة ودراجات وعدو (سباحة 1500 متر + دراجات 40 كيلو متر + جري 10 كيلو متر).

وقطعت بسملة سباحة الـ1500 متر في 20 دقيقة و41 ثانية لتحتل المركز الـ51، قبل أن تسير بالدراجة مسافة 25 كيلو متر في حوالي 40 دقيقة.

وودعت بسملة المنافسة بعد ساعة وخمس دقائق من السباحة والسير بالدراجة، لتحتل المرتبة الـ47 دون خوض فعاليات الجري مسافة الـ10 كيلو متر.

وكان سباق الترياثلون تأخر لمدة 15 دقيقة بسبب العاصفة التي وصلت إلى اليابان خلال الساعات الأخيرة بسرعة 120 كم ساعة.