أسوان يهدد بعدم إذاعة مباراة الأهلي في بيان رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أصدر نادي أسوان بيانا رسميا يعلن فيه أن مجلس الإدارة برئاسة أحمد سليمان يدرس عدم إذاعة مباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب المستحقات المتأخرة لدى الشركة الراعية.

ويواجه الأهلي فريق أسوان يوم الخميس المقبل على ملعب "بتروسبورت" ضمن منافسات الأسبوع الـ17 للدوري المصري الممتاز.

وجاء بيان أسوان على النحو التالي:

نظرا لظروف الأزمة المالية الصعبة والمتجددة التى يمر بها نادى أسوان الرياضى وعدم إلتزام الشركة الراعية لحقوق البث (بريزينتيشن) بسداد المستحقات المالية المتأخرة طبقا للتعاقد المبرم بينها وبين نادى أسوان مما أدى لتراكم الإلتزامات المالية على النادى وتشمل تكاليف الإقامة والإعاشة لفريق الكرة الأول بالقاهرة وأسوان - مستحقات عقود اللاعبين - تكلفة إيجار ستاد أسوان وستاد بتروسبورت

ووصلت جملة هذه الديون خمسة ملايين جنية إلتزاما على النادى خلال الفترة الحالية

وبالرغم من الإتصالات المستمرة والجارية بين إدارة نادى أسوان والمسئولين عن الشركة الراعية لم يتحقق لنادى أسوان الوصول إلى الحصول على المستحقات المالية التى تمكنه من سداد إلتزاماتة العاجلة

لذا يدرس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء/ أحمد سليمان خلال الساعات القادمة إتخاذ قرارا بعدم موافقة نادى أسوان على إذاعة مباراة أسوان والأهلى الخميس المقبل 29/7/2021 بملعب بتروسبورت.