مدافع برشلونة الجديد: صلاح أصعب مهاجم واجهته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اختار الإسباني إريك جارسيا، مدافع برشلونة الجديد، الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، كأصعب مهاجم واجهه خلال مسيرته عندما كان يلعب مع مانشستر سيتي.

وأجرى جارسيا وباو توريس، ثنائي المنتخب الإسباني الأولمبي، محادثة بالفيديو مع الصحفي جيرارد روميرو خلال تواجدهما في القرية الأولمبية بطوكيو.

واختار كل لاعب منهما أصعب مهاجم واجهاه في مسيرتهما، حيث اختار إريك جارسيا محمد صلاح، بينما اختار باو توريس لاعب فياريال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة.

وسيلعب المنتخب الإسباني أمام نظيره الأرجنتيني في ختام منافسات دور المجموعات لأولمبياد طوكيو يوم الأربعاء المقبل.

يذكر أن إريك جارسيا (20 عاما) عاد إلى برشلونة هذا الصيف قادما من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع النادي الإنجليزي.