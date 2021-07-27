الامارات | مدرب العين يرغب في خوض مباراة كل 48 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العين يرغب في خوض مباراة كل 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم فريق العين المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي، الذي امتد خلال الفترة من 12 حتى 25 من الشهر الجاري، في منطقة مرسية الإسبانية، ويستعد لخوض المرحلة الثانية من المعسكر، التي طلب فيها المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف لعب مباراة كل 48 ساعة.

وغادر «الزعيم» إلى مقره الجديد لإكمال فترة الإعداد الخارجي التي ستستمر حتى موعد العودة إلى الدولة في الثامن من شهر أغسطس المقبل.

وقال مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، عبدالله علي، في تصريحات صحافية، إن الفريق أجرى تقسيمة داخلية خاضها صباح أمس، بمشاركة ليفانتي الإسباني، وجاءت عوضاً عن مواجهة الرائد السعودي، التي تم إلغاؤها التزاماً بالبرتوكول الصحي لإقامة المباريات، بالاتفاق بين الناديين، واتساقاً مع اللوائح المعمول بها في مقر معسكر العين، خصوصاً أن الفريقين لعبا مباراتين وديتين، أمس، إذ التقى العين مرسية، وواجه الرائد فريق نادي النصر.

وأضاف: «خاض الفريقان الحصة التدريبية، اليوم، بالتنسيق بين الجهازين الفنيين للفريقين لمدة ساعة واحدة فقط، بموجب نصف ساعة لكل شوط، وأشرك المدرب سيرجي بعض اللاعبين في حين خضع بقية اللاعبين إلى تدريبات خاصة في الصالة الرياضية الملحقة بمقر إقامة الفريق في الفندق».

وختم: «طالب الأوكراني سيرجي ريبروف، بخوض مباراة بعد كل 48 ساعة، في المرحلة الثانية من المعسكر، أو تقسيمة بمشاركة أحد الفرق الموجودة في المنطقة، وذلك بهدف الوقوف على إمكانات الفريق وتصويب الأخطاء التي تكشفها التجارب الودية على نحو متواصل، قبل نهاية المعسكر والعودة إلى الدولة».

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