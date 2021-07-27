الامارات | 4 قصص عربية ملهمة في أولمبياد طوكيو.. «أهم من الذهب»

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قصص عربية ملهمة في أولمبياد طوكيو.. «أهم من الذهب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «النائبة المصرية» و«قرش تونس الصغير» و«فريق اللاجئين» و«الطفلة ظاظا».. كلها عناوين قصص عربية ملهمة سجلتها دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو، وتدفع قارئها إلى التمعن في قيمة الرياضة وقدرتها على صنع الحلم مهما كان حجم الصعوبات.

شغف الرياضة زاحم جدول أعمال عضوة البرلمان المصري هادية حسني وخطفها من مهام عملية وعلمية، فيما صنع تاريخ أصغر رياضي عربي يتوج بميدالية ذهبية وهو السباح التونسي أحمد الحفناوي، قبل أن يلم هذا الشغف شمل الشقيقين السوريين محمد وعلاء ماسو في الأولمبياد بعدما فرقتهما الحرب ولغة الدمار في بلادهما، ولا تختلف قصتهما عن مواطنتهما طفلة مدينة حماة هند ظاظا التي سجلت اسمها أصغر مشاركة في أولمبياد طوكيو.

للإطلاع على القصص الأربع، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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