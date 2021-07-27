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الامارات | المخضرم الكويتي الرشيدي يتقلد برونز رماية الإسكيت

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طوكيو ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد الرامي الكويتي عبدالله الرشيدي برونزية ثانية توالياً في مسابقة الاسكيت ضمن الألعاب الأولمبية، بعد حلوله ثالثاً أمس في دورة طوكيو. وبعد تتويجه بالميدالية عينها في ريو 2016، حلّ الرشيدي (58 عاماً) ثالثاً، وراء الأميركي فنسنت هانكوك (59، رقم أولمبي) والدنماركي يسبر هانسن (55).

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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