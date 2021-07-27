الامارات | المخضرم الكويتي الرشيدي يتقلد برونز رماية الإسكيت

شكرا لقرائتكم خبر عن المخضرم الكويتي الرشيدي يتقلد برونز رماية الإسكيت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد الرامي الكويتي عبدالله الرشيدي برونزية ثانية توالياً في مسابقة الاسكيت ضمن الألعاب الأولمبية، بعد حلوله ثالثاً أمس في دورة طوكيو. وبعد تتويجه بالميدالية عينها في ريو 2016، حلّ الرشيدي (58 عاماً) ثالثاً، وراء الأميركي فنسنت هانكوك (59، رقم أولمبي) والدنماركي يسبر هانسن (55).

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