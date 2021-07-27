الامارات | 4 مباريات ودية في صربيا تجهز عجمان للموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات ودية في صربيا تجهز عجمان للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدير الكرة في نادي عجمان محمد حسين معسكر الفريق المقام حالياً في صربيا بـ«المثالي»، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن كل شيء هنا في المعسكر تم إعداده بصورة مثالية، واللاعبون يتدربون بشكل رائع من اليوم الأول، ويمكن القول إن اختيار صربيا لإقامة معسكر الإعداد للموسم الجديد كان موفقاً للغاية».

وكان عجمان قد انتظم بمعسكر خارجي في صربيا منذ الجمعة الماضي ضمن المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض «البرتقالي» أربع مباريات ودية مع فرق متدرجة المستوى خلال فترة المعسكر قبل العودة يوم 10 أغسطس المقبل استعداداً للقاء النصر في افتتاح دوري الخليج العربي.

وأكد محمد حسين أن «الهدف من المعسكر الحالي هو استكمال ما بدأه الجهاز الفني من عمل في هذه المرحلة، والتي اقتصرت على الجوانب البدنية والتكتيكية، لتحفيظ اللاعبين الأسلوب الخاص بالمدرب الصربي غوران توفيدزيتش».

وتعاقد عجمان مع غوران مطلع الموسم الجاري خلفاً للمدرب المصري أيمن الرمادي والذي انتهى عقده مع «البرتقالي».

وشدد مدير الكرة في نادي عجمان على أن الأوضاع الحالية التي يعيشها الفريق تبعث على التفاؤل بخوض موسم إيجابي سيكون مختلفاً بصورة كبيرة عن الموسم السابق. وأوضح: «هدفنا أن نتواجد في المنطقة الدافئة وألا نُكرر موقف الصراع على البقاء مرة أخرى، فقد كان الأمر أشبه بكابوس حقيقي لم نتخلص منه إلا في المباراة الأخيرة من الدوري».

وحافظ عجمان على مقعده في دوري الخليج العربي بعد الفوز على الفجيرة في المباراة الختامية من دوري الخليج العربي 2-1.

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