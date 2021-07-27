الامارات | بعد هداية.. المصري سيف يحرز برونزية التايكواندو

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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هداية.. المصري سيف يحرز برونزية التايكواندو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز لاعب التايكواندو المصري سيف عيسى المصنف خامساً عالمياً الميدالية البرونزية لوزن تحت 80 كلغم أمس، بعد فوزه على النرويجي ريتشارد أندري أورديمان 12-4، مانحاً الفراعنة ميداليتهم الثانية في أولمبياد طوكيو بعد دقائق من فوز هداية ملاك بالميدالية ذاتها لوزن -67 كلغ.
وكان عيسى بطل إفريقيا لعام 2021 خسر في نصف النهائي أمام المصنف أول عالمياً الروسي ماكسيم خرامتشوف.
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