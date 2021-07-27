الامارات | دياس تمنح الفلبين أول ذهبية في تاريخها

شكرا لقرائتكم خبر عن دياس تمنح الفلبين أول ذهبية في تاريخها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منحت الرباعة الفلبينية هيديلين دياس بلادها أول ذهبية في تاريخها في الألعاب الأولمبية بعد تتويجها في وزن 55 كلغم، أمس، ضمن دورة طوكيو المقامة حتى 8 أغسطس. ورفعت دياس (30 عاماً) والآتية من مدينة زامبوانغا الجنوبية 224 كلغم (97 خطف و127 نتر) محققة رقماً أولمبياً، أمام الصينية كيويون لياو (223 كلغم) والكازخستانية زولفيا شينشانلو (213 كلغم).

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