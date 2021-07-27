الامارات | مبارك: الشارقة قادر على تعويض إيغور.. نستعد وفق الخطة المرسومة

شكرا لقرائتكم خبر عن مبارك: الشارقة قادر على تعويض إيغور.. نستعد وفق الخطة المرسومة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة أحمد مبارك قدرة الفريق على تعويض رحيل لاعبه السابق البرازيلي إيغور كورنادو، الذي انتقل أخيراً للعب في صفوف نادي اتحاد جدة السعودي، مشدداً على أن الفريق لن يتوقف على لاعب واحد كون كرة القدم لعبة جماعية وليست فردية، مشيراً إلى أن استعدادات الفريق للموسم الجديد تسير حسب الخطة المرسومة التي بدأت بتدريبات داخلية في الشارقة ثم الانتقال إلى معسكر داخلي في مدينة خورفكان خاض خلاله الفريق مباراة ودية أمام بني ياس.

وقال أحمد مبارك لـ«الإمارات اليوم» رداً على سؤال بشأن تأثير غياب لاعب مميز مثل إيغور: «كرة القدم منظومة متكاملة لا تتوقف على لاعب واحد، وأقرب مثال لدينا هو نادي الجزيرة الذي اعتمد على منظموم جماعية وحقق بطولة الدوري الموسم الماضي».

وكان الشارقة قد تعاقد أخيراً مع اللاعب البرازيلي بيرنارد دوراتي لاعب فريق إيفرتون الإنجليزي بعقد يتمد موسمين ليحل بديلاً لإيغور، إذ يجيد اللاعب الجديد الذي انتظم في تدريبات الفريق اللعب كصانع ألعاب وعلى الجناحين الأيمن والأيسر.

وأثنى مبارك على المعسكر الأخير للفريق الذي أقيم في مدينة خورفكان، واصفاً إياه بأنه كان ناجحاً من حيث انضباط اللاعبين في التمارين اليومية التي كانت تجري صباحاً ومساءً بمشاركة جميع اللاعبين، مشيراً إلى أنه طالما أن هناك تجاوباً مع جميع اللاعبين فإن هذا الأمر سيكون فأل خير على الفريق.

وأكمل: «نأمل خلال الموسم الجديد أن يبتعد الفريق عن مسألة الإصابات حتى يتمكن الفريق من تقديم موسم ممتاز ويحقق من خلاله نتائج أفضل من الموسم الماضي».

وبخصوص اللاعب ماجد سرور الذي أجرى أخيراً عملية رباط صليبي، أكد أحمد مبارك أن اللاعب لم يدخل حتى الآن التمارين مع الفريق ويخضع لمرحلة تأهيل قبل العودة للتمارين الجماعية.

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