الامارات | ترخيص إلكتروني للمعسكرات الرياضية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن ترخيص إلكتروني للمعسكرات الرياضية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مجلس دبي الرياضي خدمة جديدة لتعزيز مكانة دبي وجهة دولية رائدة في مجال استضافة وتنظيم المعسكرات والبطولات الرياضية وتطوير القطاع الرياضي، من خلال منح ترخيص إلكتروني فوري لتنظيم معسكر رياضي للفرق الخارجية لمختلف الرياضات، للاستفادة من توافر المنشآت الرياضية الحديثة والمتنوعة، وكذلك الاستمتاع بالمنشآت السياحية والشواطئ الخلابة ومراكز التسوق الفريدة.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان أمس: «إنه يمكن لمنظمي المعسكرات زيارة الموقع الالكتروني والتطبيق الرسمي للمجلس الذي يسمح باستكمال متطلبات التقديم والحصول على الترخيص».

وأضاف: «يقدم مجلس دبي الرياضي لطالب الحصول على الترخيص شرحاً مفصلاً لخطوات التسجيل، كما يقدم تعريفاً بمجالات استفادة مقدم طلب الخدمة والتسهيلات الحكومية التي يمنحها له هذا الترخيص، كما يتم تعريف منظمي الفعاليات بالمنشآت الرياضية التي تناسب طبيعة كل معسكر تدريب لتسهيل الإجراءات، وتسهيل التعاون مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة».

وأوضح المجلس: «يتطلب الحصول على الترخيص تقديم كل المعلومات عن نوع الرياضة وعدد المشاركين والوحدات التدريبية والأنشطة المصاحبة ومكان الإقامة والتدريب، وكذلك المباريات الودية التي يمكن أن تقام ضمن فعاليات المعسكر التدريبي، ويمكن من خلال الحصول على الترخيص الرسمي تنظيم المعسكرات التدريبية للأندية الرياضية والمنتخبات والأكاديميات والرياضيين والأفراد في مختلف الرياضات الفردية والجماعية، كما يمنح الفرق التي تعسكر في دبي إمكانية إقامة معسكراتها التدريبية في الملاعب الخارجية وفي الصالات المغلقة المتنوعة وفي الجبال والمضامير المنتشرة في مختلف مناطق دبي، وكذلك في مجمع حمدان الرياضي الوجهة الأكثر جذباً للمعسكرات الدولية والأولمبية للفرق والمنتخبات العالمية، مع إمكانية تنظيم بطولات ودية في مختلف الرياضات الفردية والجماعية». وأكمل: «يستفيد من خدمة إصدار ترخيص تنظيم المعسكر الرياضي الاتحادات الرياضية والشركات والمتعهدون العاملون في مجال تنظيم المعسكرات الرياضية، والأندية وأصحاب المنشآت الرياضية، بالإضافة إلى منظمي الفعاليات الرياضية».

وتابع: «تسهم هذه الخدمة في تسهيل الحصول على موافقات لخدمات حكومية داعمة من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما تجنب المنظم الوقوع في مخالفات إدارية وغرامات من جهات خدمية إذا لم يكن حاصلاً على هذا التصريح وفق قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم 1 لسنة 2020 الخاص بتنظيم المؤسسات والفعاليات الرياضية في إمارة دبي، كما يتيح الترخيص للمنظم مخاطبة مختلف الجهات الراغبة في الرعاية، باعتباره موافقة رسمية معتمدة لإقامة المعسكر». وختم: «شهد تنظيم المعسكرات التدريبية الرياضية في دبي نمواً كبيراً، إذ تم تنظيم 53 معسكراً تدريبياً خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام لمنتخبات وفرق عالمية في مختلف الرياضات الفردية والجماعية، وكان عدد كبير منها استعداداً لأولمبياد طوكيو، ويعمل مجلس دبي الرياضي على مضاعفة هذا العدد من المعسكرات بنهاية ديسمبر المقبل من خلال توفير جميع التسهيلات لتطويره هذا المجال».

• 53 معسكراً تدريبياً في دبي خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام لمنتخبات وفرق عالمية.

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