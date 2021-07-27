الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال أوروبا
هلنسكي - مالمو 20:00
فلورا تالين - ليجيا وارسو 20:00
نيقوسيا - دينامو زغرب 20:00
زالغيريس - فرينكفاروزي 21:00
الدوري الأرجنتيني
أندوسيفي - راسينغ كلوب 1:45
الدوري المغربي
التطواني - بركان 22:30
يوسفية برشيد - طنجة 22:30
الفتح - المحمدية 22:30
الزمامرة - وادي زم 22:30
آسفي - وجدة 22:30
نهائي دوري الرديف العراقي
القوة الجوية - أمانة بغداد 18:00
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