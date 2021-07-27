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الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

هلنسكي - مالمو 20:00

فلورا تالين - ليجيا وارسو 20:00

نيقوسيا - دينامو زغرب 20:00

زالغيريس - فرينكفاروزي 21:00

الدوري الأرجنتيني

أندوسيفي - راسينغ كلوب 1:45

الدوري المغربي

التطواني - بركان 22:30

يوسفية برشيد - طنجة 22:30

الفتح - المحمدية 22:30

الزمامرة - وادي زم 22:30

آسفي - وجدة 22:30

نهائي دوري الرديف العراقي

القوة الجوية - أمانة بغداد 18:00

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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