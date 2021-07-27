الامارات | «سياحة عجمان» تنظّم أول سباق جري داخلي

شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة عجمان» تنظّم أول سباق جري داخلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان عن إطلاق أول سباق جري داخلي، الجمعة المقبلة، بالشراكة مع سيتي سنتر عجمان، وبتنظيم شركة القدرة للخدمات الرياضية، إذ يشمل السباق الجري الداخلي مسافتي ثمانية وأربعة كيلومترات، ضمن استراتيجية الإمارة لدعم وتشجيع الرياضة وجودة الحياة، وتكثيف الأنشطة والفعاليات على اختلاف أنواعها، بهدف تعزيز تنوع المنتج السياحي في عجمان.

وقال مدير قسم الفعاليات في دائرة التنمية السياحية في عجمان، سعود الجسمي، في تصريحات صحافية، إن «دائرة التنمية السياحية في عجمان تحرص على تنظيم الفعالية الرياضية لما لها من تأثير واضح في إبراز الوجهات الرياضية والترفيهية والمعالم السياحية في إمارة عجمان والترويج لها، ويأتي سباق سيتي سنتر عجمان للجري الداخلي لتحفيز وتشجيع أفراد المجتمع على الاستمرار في ممارسة الرياضة من خلال توفير الأجواء الملائمة لهذه الفعاليات وتناسبها مع جميع المستويات والفئات العمرية».

وأضاف أن «إمارة عجمان أثبتت قدرتها على تنظيم مختلف أنواع الأنشطة والفعاليات، مشيراً إلى أن الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها الإمارة في تنظيم واستضافة الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية أسهمت في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة المحلية والدولية، وزيادة الثقة بالمنتج السياحي الذي تقدمه الإمارة لزوارها». وأكمل: «يهدف السباق الذي يقام داخل سيتي سنتر عجمان الى تفعيل دور الرياضة المجتمعية بشكل مستمرّ لنشر ثقافة الرياضة وجعلها أسلوباً مثالياً ونمط حياة صحياً معتمداً من جميع أفراد المجتمع، وتعزيز ثقافة الرياضات الفردية، واستقطاب الشباب لإعداد جيل من الرياضيين، بالإضافة الى دعم وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص لتشجيع السياحة الرياضية في الإمارة». ويستقطب السباق الفئات العمرية كافة، بالإضافة إلى فئة المواطنين والفئات المفتوحة، حيث يحصل الفائزون، البالغ عددهم 84 فائزاً، على ميدالية خاصة بالسباق (ذهبية، فضية، برونزية) تحمل شعار إمارة عجمان وشعار السباق.

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