شكرا لقرائتكم خبر فاران في طريقه للانتقال لمانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بات رافاييل فاران، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم عام 2018، على وشك الانتقال لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حسبما أفادت تقارير إعلامية أمس.

وذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية الرياضية أن الناديين توصلا بالفعل لاتفاق بشأن فاران، الذي من المقرر أن يوقع عقدا لمدة أربع أو خمس سنوات مع يونايتد.

ويمتد عقد فاران (28 عاما) حتى الموسم المقبل مع الريال، الذي انفصل أخيرا عن سيرخيو راموس قائد الفريق، وفي حال رحيل فاران رسميا، فإنه سيكون المدافع الثاني الذي يرحل عن صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.