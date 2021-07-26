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فاران في طريقه للانتقال لمانشستر يونايتد

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- بواسطة أيمن الوشواش - بات رافاييل فاران، مدافع فريق الإسباني لكرة القدم، الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم عام 2018، على وشك الانتقال لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حسبما أفادت تقارير إعلامية أمس.

وذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية أن الناديين توصلا بالفعل لاتفاق بشأن فاران، الذي من المقرر أن يوقع عقدا لمدة أربع أو خمس سنوات مع يونايتد.

ويمتد عقد فاران (28 عاما) حتى الموسم المقبل مع الريال، الذي انفصل أخيرا عن سيرخيو راموس قائد الفريق، وفي حال رحيل فاران رسميا، فإنه سيكون المدافع الثاني الذي يرحل عن صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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