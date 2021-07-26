فاران في طريقه للانتقال لمانشستر يونايتد

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وذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية الرياضية أن الناديين توصلا بالفعل لاتفاق بشأن فاران، الذي من المقرر أن يوقع عقدا لمدة أربع أو خمس سنوات مع يونايتد.
ويمتد عقد فاران (28 عاما) حتى الموسم المقبل مع الريال، الذي انفصل أخيرا عن سيرخيو راموس قائد الفريق، وفي حال رحيل فاران رسميا، فإنه سيكون المدافع الثاني الذي يرحل عن صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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