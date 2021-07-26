السعوديان المطيري وحماد يودعان أولمبياد طوكيو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ودع الرامي السعودي، سعيد المطيري، أولمبياد طوكيو 2020 بعدما حصد 119 من مجموع 125 طبقا، في التصفيات التأهيلية، التي أقيمت أمس.

ولم يتمكن المطيري من حصد المجموع الذي يؤهله للدور النهائي، ليغادر بعد تسجيل مشاركته الأولمبية الخامسة.

وكان المطيري قد استأنف أمس الجولتين المتبقيتين من الدور التأهيلي، حيث أنهى الجولات الثلاث الأولى برصيد 71 من مجموع 75 طبقا.

وحصل أمس في الجولة الرابعة على العلامة الكاملة (25 من 25 طبقا)، قبل أن يختتم الجولة الخامسة والأخيرة بحصد 23 طبقا من 25.

كما غادر لاعب المنتخب السعودي للجودو، سليمان حماد، أولمبياد طوكيو بعد خسارته أمام نظيره الكندي، مارجيليدون آرثر، في منافسات وزن 73 كجم.