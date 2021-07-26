شكرا لقرائتكم خبر السعوديان المطيري وحماد يودعان أولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ولم يتمكن المطيري من حصد المجموع الذي يؤهله للدور النهائي، ليغادر بعد تسجيل مشاركته الأولمبية الخامسة.
وكان المطيري قد استأنف أمس الجولتين المتبقيتين من الدور التأهيلي، حيث أنهى الجولات الثلاث الأولى برصيد 71 من مجموع 75 طبقا.
وحصل أمس في الجولة الرابعة على العلامة الكاملة (25 من 25 طبقا)، قبل أن يختتم الجولة الخامسة والأخيرة بحصد 23 طبقا من 25.
كما غادر لاعب المنتخب السعودي للجودو، سليمان حماد، أولمبياد طوكيو بعد خسارته أمام نظيره الكندي، مارجيليدون آرثر، في منافسات وزن 73 كجم.
كانت هذه تفاصيل خبر السعوديان المطيري وحماد يودعان أولمبياد طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.