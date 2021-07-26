شكرا لقرائتكم خبر جيوفينكو يقترب من باوك اليوناني براتب 1.2 مليون يورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت صحيفة (sportdog) اليونانية، أمس أن مفاوضات الهلال مع جيوفينكو قد تستمر حتى 15 أغسطس ليتم الانتهاء منها، مشيرة إلى أن نادي باوك سيعرض على اللاعب راتبا بقيمة 1.2 مليون يورو ومكافأة توقيع كبيرة من أجل التعاقد معه.

كما أكدت الصحيفة اليونانية أن رازفان لوشيسكو كان في محادثات مع اللاعب منذ شهر لإقناعه بالموافقة، في حين دخل باوك اليوناني في مفاوضات مع جيوفينكو بتوصية من مدرب الأزرق السابق لوشيسكو، الذي يعرف جيدا إمكانيات اللاعب.

ويمضي الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب فريق الهلال، أياما معدودة في صفوف (الزعيم) وذلك في ظل اقتراب رحيله عن الفريق.

وأفادت تقارير صحفية بأن ظروف عائلية تجبر الإيطالي سيباستيان جيوفينكو على طلب المغادرة من صفوف الهلال.

وذكرت أن إدارة نادي الهلال تشترط إحضار عرض مناسب لبيع المدة المتبقية من عقده، مشيرة إلى أن الإيطالي جيوفينكو يمتلك عددا من العروض من أندية إيطالية وأخرى أوروبية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن جيوفينكو انضم لصفوف الهلال في فترة انتقالات يناير 2019، قادما من تورنتو الإيطالي، ويتبقى في عقده 9 أشهر، وحقق مع الزعيم 4 ألقاب هي: الدوري السعودي للمحترفين (مرتين) ، دوري أبطال آسيا، كأس الملك.