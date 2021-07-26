صفقة باولينهو الأهلي حديث الصحف العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أن أعلنت إدارة النادي الأهلي تعاقدها مع اللاعب البرازيلي باولينهو جونيور نجم وسط برشلونة الإسباني وجوانزو الصيني سابقا، أصبحت هذه الصفقة حديث العالم في ردة فعل شهدتها الصحف العالمية من خلال حديثها عن تعاقد الأهلي مع اللاعب، حيث ذكرت صحيفة (sport) الإسبانية «تم ربط باولينهو بعدة فرق في الليقا، وأتلتيكو مدريد كان أكثر المهتمين باللاعب إلا أنه رفض عرضين من النادي الإسباني مفضلا الانتقال للأهلي».

فيما كتبت صحيفة (UOL) البرازيلية «بعد أن سعى كل من كورينثيانز وجريميو ورد بول البرازيليين للتعاقد مع باولينهو جونيور بالإضافة لرفضه عرضا من فنربخشة تم الإعلان عن انتقاله لـلنادي الأهلي».

ووفقا لصحيفة (L’EQUIPE) الفرنسية علقت على الصفقة قائلة «باولينهو لم يستغرق كثيرا للعثور على ناد جديد بعد توقيعه عقدا لثلاث سنوات مع الأهلي».

وعبرت صحيفة (Sport owe) أن انتقال باولينهو للأهلي كان نهاية أحلام برشلونة بعد أن ذهب اللاعب تحت جناحي بيسينك هاسي، وأن اللاعب البرازيلي لن يعود للكامب نو في أي وقت قريب وسيواصل مسيرته مع الأهلي لثلاث سنوات قادمة.

وأخيرا نشرت صحيفة (Transfery info) خبرا أن باولينهو سيلعب في السعودية ابتداء من الموسم المقبل بعد أن تم ربط وسائل الإعلام لاسمه بعدد من الأندية العالمية مثل غريمو وكورينثيانز إضافة لبراغا كما أنه رفض عرضا من فنربخشة.