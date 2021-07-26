الاتحاد يبحث عن بديل للقرني ومهاجم أجنبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في رحلة البحث لإيجاد عنصر بديل في مركز حراسة المرمى، بعد أن تم بيع الفترة المتبقية من عقد اللاعب فواز القرني لنادي الشباب.

وقد عرضت إدارة النادي الجداوي مبلغ مليونين ونصف المليون سنويا للاعب، إلا أنه رفض فكرة الاستمرار ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل، بحثا عن فرصة أخرى يجد فيها نفسه كعنصر أساس للفريق.

ويستمر الفريق الأول لكرة القدم في برنامجه التحضيري لمنافسات الموسم المقبل في النمسا بوجود 3 حراس فقط، وهم مارسيلو غروهي ومحمد أبوعصيدة وراكان النجار، في حين تعاقدت إدارة النادي في الأسبوع الماضي مع حارس التعاون أسامة المرمش، فيما يرى الجهاز الفني أن يبدأ اللاعب مشواره مع فريق درجة الشباب لحداثة سنه.

وتواصل إدارة النادي فكرة البحث عن حارس محلي مميز بين أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأيضا في الدرجة الأولى لتعويض رحيل القرني وإيجاد منافسة على مركز البديل للحارس الأساس غروهي.

وودع فواز القرني حارس مرمى فريق الشباب السعودي الجديد، جماهير ناديه السابق اتحاد جدة، بعد انتقاله لليوث لمدة 3 مواسم.

وقال عبر حسابه بتطبيق سناب شات، مودعا جماهير الاتحاد «جمهور الذهب الغالي على قلبي بعد مسيرة سنوات عدة أتى الوقت الذي أودعكم فيه، حاملا في قلبي ذكريات جميلة ومودة وتقديرا لجمهور ورجالات الاتحاد الذين قدموا لي كل شيء من بدايتي في الفئات السنية إلى أن وصلت للفريق الأول».

واستكمل رسالته فقال «غادرت عاشقا وسأظل محبا لهذا النادي، سامحوني على أي قصور، وأتمنى التوفيق لي ولكم في المستقبل».

والتحق القرني (29 عاما) بمعسكر فريق الشباب التحضيري الخارجي أمس، في إسبانيا.

من جهة ثانية حددت إدارة الاتحاد عددا من المهاجمين للتفاوض مع أحدهم حال الانتهاء من ملف الكفاءة المالية، بعد التخلص من عقد المهاجم السابق في الفريق ألكسندر بريجوفيتش، حيث بات الفريق لا يملك أي لاعب في خانة الهجوم من العنصر الأجنبي، خاصة مع إصرار المدرب فابيو كاريلي على جلب مهاجم جديد، إضافة إلى مطالبة جماهيرية لإدارة النادي بضرورة التعاقد مع مهاجم أجنبي، ولا سيما أن الفريق يعاني من ضعف واضح في هذه الخانة منذ 3 مواسم متتالية.

ملفات على طاولة الاتحاد:

