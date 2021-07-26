تعرف على جدول ترتيب الدوري العراقي بعد نتائج مباريات اليوم الاثين 26 يوليو 2021 في الجولة الأخيرة، والتي شهدت تأهل الزوراء والنجف الى ملحق دوري أبطال آسيا.

لعب اليوم تسع مباريات في الدوري العراقي لحساب الجولة الأخيرة ولعل أبرز نتائجها فوز الزوراء والنجف، في حين سيلعب نادي الصناعات الكهربائية ملحق الهبوط بمواجهة سامراء بعد تعادله أمام الشرطة.

وعلى ملعب النجف الأولمبي حقق فريق النجف فوزاً ثميناً أمام ضيفه القاسم بهدف دون مقابل، ويدين للفوز للاعبه أحمد لفته كوني الذي سجل هدف اللقاء في الدقيقة 63 لينفرد بتلك النتيجة بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 74 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الوصيف الزوراء.

وحقق الزوراء فوزاً صعباً خارج ملعبه في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة أمام أربيل بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب فرانسو حريري، سجل للزوراء كل من علاء عبد الزهرة هدفين وحسين علي السعيدي في الدقائق 12، 90، 92، بينما سجل لأربيل نياز محمد ابراهيم في الدقيقة 62.

بهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده الى النقطة 75 لينفرد بوصافة جدول ترتيب الدوري العراقي ويتأهل الى ملحق دوري أبطال آسيا.

وتأكد هبوط فريق السماوة والحدود الى دوري الدرجة الثانية بينما يصارع صاحب المركز الثامن عشر الصناعات الكهربائية الذي سيلعب ملحق امام فريق سامراء.

ويسدل الستار يوم غد الثلاثاء على منافسات الدوري العراقي موسم 2020-21 بمواجهة بطل المسابقة القوة الجوية والحدود والتي تنطلق في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.

جدول ترتيب الدوري العراقي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة الأخيرة

1- القوة الجوية 80 نقطة – لعب 37 مباراة (البطل)

2- الزوراء 75 نقطة

3- النجف 74 نقطة

4- الشرطة 72 نقطة

5- نفط الوسط 63 نقطة

6- النفط 53 نقطة

7- أمانة بغداد 50 نقطة

8- الميناء 49 نقطة

9- زاخو 46 نقطة

10- الكرخ 45 نقطة

11- نفط البصرة 44 نقطة

12- نفط ميسان 43 نقطة

13- أربيل 41 نقطة (لعب 37 مباراة)

14- الكهرباء 41 نقطة

15- القاسم 41 نقطة

16- الديوانية 41 نقطة

17- الطلبة 39 نقطة

18- الصناعات الكهربائية 37 نقطة

19- الحدود 31 نقطة (لعب 36 مباراة)

20- السماوة 26 نقطة