بث مباشر | مشاهدة مباراة الاسماعيلي وأبها الودية

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الاسماعيلي المصري وأبها السعودي، الودية، ضمن مباريات اليوم الاثنين 26-7-2021.

تقام مباراة الاسماعيلي وأبها في مدينة الاسكندرية بمصر، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى لنادي أبها تحت قيادة مدربه الجديد السلوفاكي مارتن سيفيلا، ضمن معسكره الحالي في الاسكندرية، استعدادًا للموسم الجديد 2021/2022.

وسيواصل نادي أبها استعداداته القوية، بمواجهة أخرى يوم 29 من الشهر الجاري أمام نادي الزمالك الذي دخل هو الآخر في معسكر تحضيري استعدادًا لإستئناف منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020/2021.

في المقابل، يخوض تعد مواجهة الاسماعيلي لنادي أبها هي أول مباريات الفريق التجريبية خلال معسكره السكندرى، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدورى المحلى، حيث سيواجه بيراميدز يوم 2 أغسطس المقبل.

وكان الاسماعيلي قد خاض مباراتين وديتين خلال الأيام القليلة الماضية على ملعبه، الأولى أمام نادي المصرى البورسعيدي يوم 18 يوليو الماضي، والثانية ضد دمياط يوم 22 يوليو، وتمكن الدراويش من تحقيق الانتصار على الأخير برباعية نظيفة.