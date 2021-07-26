أولمبياد طوكيو 2020.. نجوم التايكوندو يتألقون.. هداية ملاك تكتب التاريخ وتحتفظ بالبرونزية للنسخة الثانية على التوالي.. وعيسى يحصد الميدالية الثانية.. وصلاح يوجه رسالة دعم للأبطال

الشارقة - اميمة ياسر - توج لاعبا التايكواندو سيف عيسى وهداية ملاك، الاثنين، بميداليتين برونزيتين في التايكوندو بأولمبياد 2020، المقامة في طوكيو.

وسطر أبطال مصر فى التايكوندو أسماءهم بحروف من ذهب فى تاريخ الرياضة المصرية، بعدما شرفوا اسم مصر بالتتويج بأول ميداليتين فى أولمبياد طوكيو 2020، ليمنحوا الأمل لزملائهم بالبعثة فى باقي الألعاب بأنه لا مستحيل مع العزيمة والإرادة الصادقة.

ونجحت البطلة المصرية هداية ملاك والبطل المصرى سيف عيسى، أبطال مصر في التايكوندو، فى إهداء مصر أول ميدالتين بأولمبياد طوكيو 2020، بعد أداء مشرف وقوى فى المنافسات، ليرفعوا العلم المصرى خفاقاً بين الدول العظمى.



هداية ملاك



توجت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو بالميدالية البرونزية فى منافسات وزن 67 كجم بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو، بعد الفوز على بايجى لاعبة أمريكا بنتيجة 17-6.

هداية ملاك تحصد أول ميالية لمصر بأولمبياد طوكيو 2020



تأتى ميدالية هداية ملاك لتكون الأولى لمصر فى الدورة الأولمبية الجارية والثانية فى تاريخ اللاعبة، حيث سبق وتوجت ببرونزية أولمبياد ريو دى جانيرو.

وحققت هدايا ملاك، لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، الفوز على ماليا باسيكا لاعبة دولة تونجا بنتيجة عدم التكافؤ بعدما حققت نتيجة 19-0 فى مباراة الترضية لوزن 67 كجم لتتأهل لخوض مباراة المركز الثالث والميدالية البرونزية الأمريكية بايجي ميكفيرسون، لخوض مباراة المركز الثالث والميدالية البرونزية الأمريكية بايجي ميكفيرسون. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".



سيف عيسى



وحقق البطل المصرى سيف عيسى، لاعب منتخب التايكوندو، ثاني ميدالية برونزية لمصر فى أولمبياد طوكيو 2020، بعد تغلبه على منافسه النرويجى اندرى اوردمان، 12/ 3، في مباراة المنافسة على الميدالية البرونزية فى منافسات وزن 80 كجم، وجاء تحديد البطل المنافس لسيف عيسى، بعدما تغلب اللاعب النرويجي على لاعب المغرب أشرف محبوب فى مباراة الترضية بنتيجة 24/10 .



وكان سيف عيسى، بطل التايكوندو، قد خسر أمام الروسي ماكسيم خرامتكوف 13-1 في منافسات نصف النهائي لمنافسات فردي الرجال وزن 80 كجم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

وتمكن سيف عيسى في الفوز على الإيطالي سيمون أليسيو، في ربع نهائي التايكوندو، ليتأهل إلى نصف النهائي لمنافسات فردي الرجال وزن 80 كجم.



محمد صلاح



من جهته، وجه محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الانجليزي، رسالة تهنئة ودعم للأبطال عبر حسابه الشخصي على تويتر، وكتب صلاح، "مبرووووك هداية ملاك وسيف عيسي، ولكل نجوم بلدنا اللي التوفيق مكانش معاهم وخرجوا من الأولمبياد إحنا معاكم وبندعمكم في اللي جاي وواثقين فيكم، دي مش النهاية دي خطوة في طريق النجاح.. كلنا عارفين أن هدفكم تشريف بلدنا واحنا مقدرين تعبكم ونتمنالكم كل التوفيق في اللي جاي".



