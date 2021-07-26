الامارات | أولمبياد طوكيو.. الكويت تصطاد برونزية الرماية بنجم مخضرم " 58 عاماً"

شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. الكويت تصطاد برونزية الرماية بنجم مخضرم " 58 عاماً" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد الرامي الكويتي المخضرم عبدالله الرشيدي برونزية ثانية تواليا في مسابقة الاسكيت ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية، بعد حلوله ثالثا اليوم الإثنين، في دورة طوكيو.

وبعد تتويجه بالميدالية عينها في ريو 2016، حلّ الرشيدي (58 عاما) ثالثا برصيد 46 نقطة، وراء الأميركي فنسنت هانكوك (59، رقم أولمبي) والدنماركي يسبر هانسن (55).

وبرغم تقدّمه في السن، لا يزال الرشيدي طامحا لحصد ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس 2024.



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