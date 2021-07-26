كان يتمنى أن يتوج بالذهب .. أول تعليق للبطل سيف عيسى بعد تحقيق برونزية في طوكيو 2020

الشارقة - اميمة ياسر - عبر سيف عيسى نجم المنتخب التايكوندو، عن سعادته البالغة بالتتويج ببرونزية أولمبياد طوكيو اليوم.

وأكد عيسى في تصريحات له عقب المباراة، أن التتويج لم يكن حلمه بمفرده ولكنه حلم اتحاد التايكوندو ومدربيه بالإضافة لـ 100 مليون مصري.

وقال سيف عيسى بعد المباراة : " ربنا رزقنى أكثر مما أستحق .. وما النصر الا من عند الله".

وأضاف أن التوفيق حالفه والله تعالي أراد إسعاد الشعب المصري.

وحصد سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو علي الميدالية البرونزية لوزن -80 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.