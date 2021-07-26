بعد فوزهم ببرونزية التايكوندو .. محمد صلاح يوجه رسالة لهداية ملاك وسيف عيسى

الشارقة - اميمة ياسر - هنأ الدولي المصري محمد صلاح ، اللاعب سيف عيسى واللاعبة هداية ملاك بعد تحقيق الفوز في بطولة التايكوندو بأوليمبياد طوكيو 2020 .

حيث كتب صلاح على صفحته على موقع تويتر : مبرووووك هداية ملاك و سيف عيسي ، ولكل نجوم بلدنا .

ووجه رسالة لمن لم يحالفهم الحظ في البطولة ، حيث كتب أوب مكة : اللي التوفيق مكانش معاهم وخرجوا من الأولمبياد احنا معاكم وبندعمكم في اللي جاي وواثقين فيكم، دي مش النهاية دي خطوة في طريق النجاح.

وتابع صلاح : كلنا عارفين أن هدفكم تشريف بلدنا واحنا مقدرين تعبكم ونتمنالكم كل التوفيق في اللي جاي.