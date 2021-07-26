صاحب البرونزية الثانية.. من هو سيف عيسى بطل مصر في التايكوندو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تمكن سيف عيسى بطل مصر في التايكوندو، من الحصول على الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو وزن 80 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

ويعتبر سيف عيسى هو ثاني لاعب من مصر يحصل على ميدالية لمصر بعد فوز المصرية هداية ملاك ببرونزية التايكوندو للسيدات.

وفاز سيف عيسى على نظيره النرويجي ريتشارد أوردمان في مباراة تحديد الميدالية البرونزية بنتيجة 12-4.

وكان سيف عيسى خسر نصف النهائي لصالح خرمتكوف بطل روسيا بنتيجة 13-1.

وتفوق سيف عيسى في دور ربع النهائي على الإيطالي أليسو سيمون بنتيجة 6-5 في مواجهة دور ربع نهائي المنافسات.

وكان سيف عيسى قد حقق فوزًا كاسحًا على حساب الأسترالي جاك مارتون، بنتيجة 11-1 في إطار مباريات دور الـ16.

ونستعرض لكم أبرز المعلومات عن سيف عيسى بطل مصر في التايكوندو:

ولد سيف عيسى في 15 يونيو 1998 (23 سنة).

وحقق لاعب نادي الصيد العديد من الإنجازات والبطولات والميداليات الأفريقية والعالمية خلال مسيرته.

حصل سيف عيسى على الميدالية البرونزية بعدما جاء في المركز الثالث خلال دورة الألعاب الصيفية للشباب عام 2014 التي أقيمت في الصين.

وفاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأفريقية عام 2015، كما حقق من قبل لقب بطولة العالم العسكرية.

ونجح سيف عيسى في الفوز بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط، وأحرز الميدالية الذهبية في كأس العالم للفرق.

ويمتلك بطل مصر في التايكوندو في رصيده 5 ألقاب من بطولات الجائزة الكبرى، و5 ميداليات في بطولة أفريقيا وغيرها، وحصل على 4 أوسمة جمهورية.

ويعد من أفضل إنجازات سيف عيسى هو تصدر التصنيف العالمي للتايكوندو في عام 2017، كما جاء في المركز الرابع بالتصنيف الأولمبي في عام 2018، بينما تصنيفه الأولمبي الحالي هو السابع.

وفي عام 2020 شارك في التصفيات الأفريقية التي أقيمت في مدينة الرباط المغربية، ليتمكن من التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وكان سيف كان يستغيث قبل بداية أولمبياد طوكيو للحصول على راعي رسمي، حيث كان يعاني من عدم خوض معسكرات خارجية، قبل انطلاق الأولمبياد في ظل الأزمة المالية التي تمر بها الاتحادات المصرية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

ولكن أزمة سيف تم حلها عن طريق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي أعلن انضمام اللاعب سيف عيسى إلى برنامج الوزارة لرعاية ودعم اللاعبين الواعدين المتوقع لهم المنافسة في أولمبياد طوكيو، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.